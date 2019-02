Pradé: "A gennaio Okaka, Sandro e De Maio, chi come l'Udinese?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Pradé difende l'operato della sua società. Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, intervistato dal canale ufficiale del club, ha risposto ai tifosi che anche dopo l'ultimo pareggio contro la Fiorentina hanno contestato e fischiato: "Se non ci aiutiamo, se non c’è sinergia tra noi e il pubblico i risultati non arrivano. Il calciatore questa cosa la percepisce, sinceramente mi dispiace, sono amareggiato da quello che è successo", ha detto Pradé che prosegue. "Nessuno di noi si aspettava questi risultati, io per primo. Quando ho visto la squadra in ritiro pensavo di dover combattere per l’Europa. Non potevo ipotizzare di non aver disponibili Barak, Badu, Teodorczyk e Samir a causa di lunghi infortuni. Abbiamo fatto anche un mercato di gennaio importante, con Okaka, Sandro, De Maio, chi ha fatto un mercato come noi? Il Milan che ha speso 70 milioni di euro? Se non ci si aiuta in queste occasioni diventa tutto difficile. Questa non è l’opinione solo della società, ma è la mia, rientra nelle responsabilità di un manager. Dalle difficoltà se non se ne esce assieme non se ne esce".