Pradè: "Abbiamo 75 giocatori sotto contratto. 60 non sono funzionali"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha risposto anche ad alcune domande di mercato: "Se abbiamo fatto un budget da utilizzare sul mercato? Il presidente e Joe hanno organizzato un incontro con la UEFA e con la FIFA per parlare del Fair Play Finanziario. Al momento di penalizza ma non dobbiamo parlarne oggi. Abbiamo fatto un piano, il tetto salariale sarà più alto. Al momento siamo in difficoltà, abbiamo 75 calciatori in essere, di cui circa 60 non funzionali al nostro progetto".

