Pradè: "Balotelli e Rafinha non rientrano nei piani della Fiorentina"

© foto di Giacomo Morini

Al termine della sfida di ICC tra Fiorentina e Benfica giocata nella notte a New York (1-2 in favore dei portoghesi il risultato finale), il ds Daniele Pradè ha parlato ai microfoni Firenzeviola.it dando anche indicazioni precise su alcuni nomi accostati alla Fiorentina: "Balotelli è un bravissimo ragazzo ma non rientra in quello che vogliamo fare noi. Anche Rafinha è forte, ma nella testa con il mister abbiamo altre cose. Qualche nome ce l'ho eccome ma non vengo a dirlo qua. Vogliamo ricostruire una squadra che abbia una forte identità, che sia costruita da giovani ma anche da uomini. Gente che entri in uno stadio senza spaventarsi. Borja Valero può essere un profilo ideale, ma non vuole dire che siamo su di lui. Cerchiamo certe caratteristiche".