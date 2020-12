Pradè: "Cutrone? Riscatto alla 26esima da titolare. Rifiutata offerta importante per Kouame"

Nella sua intervista a RTV 38, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato dei problemi della squadra viola in questo avvio di stagione: "Oggi non c'è alchimia come un tempo si era creata con i tifosi. Stiamo pagando questo momento: la situazione del Covid-19, quella di chiusura la stiamo pagando tantissimo. Sembra un campionato di subbuteo e non normale. Abbiamo 19 giocatori nuovi, alcuni non sanno cosa significa giocare al Franchi perché se non la vivi, non la puoi capire".

L'attacco non segna.

"Con i se e con i ma, con il senno di poi vengo a dirti che mi sarebbe piaciuto anche a me avere Dzeko, Belotti, Milik, Lukaku o chi per loro. Ma la decisione è stata presa con Iachini e tutta la società. Andare a prendere per prendere quando hai tre giovani che l'anno precedente hanno fatto le ossa e che possono esplodere in qualsiasi momento... I numeri sono impietosi, ma bisogna avere il coraggio di non mollare niente e proseguire sulle nostre idee. Abbiamo solo 2 gol dall'attacco, sono pochissimi. Abbiamo preso degli incursori a centrocampo che devono fare più gol come Castrovilli o Bonaventura. Abbiamo pensato a Ribery al top della forma che potesse aiutare le punte. Possiamo non essere competitivi con le grandi, ma con le altre non ci sono discussioni".

Qual è la situazione legata a Cutrone?

"Lui ha un riscatto a 16 milioni dopo 26 partite da titolare, ma nessun impedimento è stato dato agli allenatori perché se segna vale anche più di quella cifra. Noi abbiamo spiegato che la Fiorentina ha preso il giocatore per essere utilizzato, questo discorso sarebbe valido dopo 25 presenze".

Come valuta Kouame?

"L'abbiamo preso infortunato, ma una volta recuperato abbiamo visto in lui tante belle cose. In estate con Iachini abbiamo rifiutato un'offerta da una società inglese importante".