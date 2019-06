Pradè e Montella: la Restaurazione Viola di Commisso in pompa magna

Nel mondo Fiorentina è ormai qualche giorno che la notizia rimbalza con decisione: Vincenzo Montella sarà il nuovo allenatore della prima Viola di Rocco Commisso, portatore di sogni a stelle strisce. Il neo proprietario della squadra toscana è pronto a confermare il tecnico in grande stile, con una presentazione in pompa magna davanti al Nasdaq, in piena Manhattan. Un metodo che va di pari passo con un personaggio che si è presentato verace sin da subito, e che a Firenze sembra che stia mettendo in atto una restaurazione più che una rivoluzione, come sembrava invece nell'aria. Sì perché oltre alla conferma del tecnico, Commisso ha deciso di puntare su un altro cavallo di ritorno, che proprio con l'attuale allenatore ha reso possibili tra i migliori piazzamenti nella storia recente della Fiorentina: Daniele Pradè, scippato in extremis alla Sampdoria per il ruolo di ds. Con lui potrebbe tornare anche Roberto Ripa, in passato già team manager e oggi dirottato con ruolo di prim'ordine nell'area scouting. Pragmatico e rispettoso del passato: questo sembra essere il primo ritratto fiorentino di Commisso, il quale ha deciso di affidarsi alle sicurezze già tastate, più che a buttarsi nel vuoto, ignorando forse in un certo senso anche l'esempio portato dall'uscente dg Corvino, come test per la poca efficacia - a volte - dei cavalli di ritorno. Ma dato che da qualche parte bisogna pur partire, Rocco, come ama essere definito, ha scelto di andare sul sicuro. Una restaurazione che guarda ai golden years, per dirla con termini pseudo-newyorkesi.