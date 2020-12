Pradè, le sue colpe e quelle di una Fiorentina incapace di reagire

vedi letture

Due sere fa Daniele Pradè non si è risparmiato: nel corso di un'intervista fiume ad una tv locale, il ds della Fiorentina ha preso una posizione netta e decisa sul momento di difficoltà che sta vivendo la squadra, ponendosi in maniera autonoma al centro dell'attenzione, e soprattutto nell'elenco dei colpevoli. "Io e la squadra", ha detto il dirigente romano, che nel metterci faccia ha voluto comunque anche far squillare un campanello d'allarme all'orecchio dei giocatori. D'altronde, se la Fiorentina si trova in certe posizioni di classifica è sì forse per una rosa non costruita alla perfezione in ogni suo angolo, ma anche per via di chi scende in campo e di chi, tra i mille problemi evidenziati in ogni fase - sia quella di una difesa troppo bucata che l'attacco che non sa segnare - non è stato in grado di trovare una reazione degna d'esser chiamata tale fino a questo momento. Col terzo allenatore della gestione Commisso (e quindi anche Pradè) a sedere in panchina, probabilmente i problemi sono da ricercare altrove. Nell'attesa, c'è da vincere lunedì col Genoa, o la questione lotta salvezza non solo diventerà ben concreta, ma comincerà ad assumere anche tratti preoccupanti, vista la disabitudine di molti a certi palcoscenici più "sporchi" e il poco carattere, appunto, mostrato da numerosi elementi.