Pradè spegne i sogni dei tifosi: "De Paul e Mandzukic non rientrano nei piani della Fiorentina"

"Con De Paul non c'è stato assolutamente nulla. Lo conosco benissimo, Rodrigo è un giocatore forte però non rientra nemmeno nei nostri piani anche dal punto di vista tattico". A dirlo è stato Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, che quest'oggi in conferenza stampa ha un po' spento i sogni di mercato del club viola. "Mandzukic non l'ho mai sentito, non è un obiettivo".