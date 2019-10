Pradè su Castrovilli: "Gli chiedo di rimanere umile. Nessuno l'ha cercato"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per annunciare il rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli rispondendo anche alle eventuali offerte che potevano già essere arrivate nel corso di queste prime settimane di campionato: "Dopo 7 partite chi lo può cercare? Il contratto di oggi dimostra la nostra e la sua volontà visto che abbiamo firmato per cinque anni. E' gratificante sia da parte nostra che da parte sua. E' giovane, forte e di personalità. Quello che gli chiediamo è di rimanere quello che è: umile, serio e professionale. E' un contratto di cinque anni, fatto in una maniera intelligente e l'abbiamo chiuso stamani. Ringrazio Castrovilli per la disponibilità e anche il suo agente Minieri. L'inserimento di una clausola? Assolutamente no. Altrimenti dovremmo fare delle clausole stile Barcellona, da 250 o 300 milioni".