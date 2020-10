Pradè su Chiesa alla Juve: "Non c'erano presupposti per tenerlo. Non ha mai pensato di restare"

vedi letture

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dell'operazione Federico Chiesa alla Juventus. "Chiesa è semplice: siamo arrivati all'ultimo perchè c'erano tante piccole cose. Dovevamo allungare il contratto a Chiesa e non era facile, ci abbiamo messo tanto a trovare le modalità di pagamento però alla fine per noi è un'operazione ottima dove sono contento adesso ci siamo tolti questo peso. Era diventata una telenovela, si parlava solo di questo, veniva messa in secondo piano la squadra. Tante volte alla famiglia Commisso ho detto che fosse giusto fare questa operazione, loro gli hanno dato tanto amore e lo avrebbero tenuto volentieri ma non c'erano i presupposti per farlo. Per il papà di Chiesa non siamo stati una situazione che poteva vederci insieme ma un veicolo per arrivare ad altre situazioni. La Fiorentina non è stata mai presa come un'eventualità. Ad un certo punto quando le situazioni sono così non è facile andare avanti. "Sono un professionista, era un'operazione obbligata. Dal punto di vista affettivo la famiglia Chiesa si aspettava di più da Federico, perché il presidente ragiona di pancia e di cuore ancora. Loro l'hanno accusata perché hanno sempre dato affetto. Piazza? Me lo aspettavo per l'esperienza che ho, ho avuto mercati da otto e mezzo poi con stagione sottotono e altre viceversa. Ma il nostro lavoro lo abbiamo fatto con passione ed energia, poi il campo ci darà il verdetto. Tocca a me e all'allenatore far funzionare la parte tecnica. Se c'è da correggere basterà riconoscerlo e tra otto settimane si riapre il mercato e nel caso lo rivedremo insieme".