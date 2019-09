© foto di Giacomo Morini

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato dell'inizio di stagione della formazione viola durante “Radio anch’io lo sport”, su Radio 1, tornando sul pareggio di sabato contro la Juventus: “Dobbiamo alimentare l’entusiasmo del presidente Commisso: speriamo che metta in atto tutte le cose che ha in testa. Speriamo che lasci qualcosa a Firenze, oltre al centro sportivo e lo stadio. L'estate di Chiesa? Adesso pensiamo al presente, Federico si deve divertire: è rientrato con il sorriso. Adesso deve riprendere se stesso: è stato messo in discussione per una partita in Nazionale, diventerà certamente un campione”.