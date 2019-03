Pradè su Di Francesco: "Non ti danno un rigore e passi per un coglione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Deejay Football Club Daniele Pradè, oggi ds dell'Udinese ma in passato alla guida della Roma, ha commentato anche l'esonero di Eusebio Di Francesco in casa dei giallorossi: "Non so che dire, per me è un grande amico e un ottimo allenatore. Ti fa capire quanto è cattivo il calcio: prendi rigore a tre minuti dalla fine, non te ne danno uno sacrosanto e passi per un coglione".