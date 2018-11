Praet, capitale in conto vendita. Al di là del rinnovo

Il rinnovo di Dennis Praet con la Sampdoria chiude degli scenari di mercato, aprendone molti altri. Il belga aveva una clausola rescissoria di 26 milioni di euro dalla quale i blucerchiati, nella scorsa estate, non volevano assolutamente scendere. Questo perché le plusvalenze assicuravano già un bilancio in attivo - chiuso positivamente per 9,3 milioni di euro - e la necessità, a meno di offerte per rescindere, non era quella di salutare. L'unico problema era dato dal contratto in scadenza al 30 giugno 2020.

UN ANNO IN PIU' - Così il lavoro dei dirigenti liguri è stato quello di assicurarsi la firma almeno per un'altra stagione, in modo tale da non dover svendere il capitale più importante dell'attuale Sampdoria a dodici mesi dalla scadenza. I due milioni di euro all'anno comprensivi di bonus - ogni punto in classifica, come per Andersen, varrà 8 mila euro in più sul conto in banca - ne fanno il secondo giocatore più pagato della storia, dietro al solo Antonio Cassano con 2,8 milioni nel momento del rientro dal Real Madrid.

VIAGGIO A LONDRA - Praet continua a piacere a molti club in Italia, come Roma, Inter e Juventus, ma la clausola fino a oggi continuava a spaventare i club nostrani. Senza si può parlare anche di eventuali contropartite tecniche, mentre il trasferimento in Inghilterra per Romei e Osti, una settimana fa, è servito anche per mettere in mostra l'argenteria. Andersen, sì, ma anche Praet che, a questo punto, può salutare l'estate prossima. A meno di ottime cessioni, con l'opzione per l'anno successivo già pronta.