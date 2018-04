Praet, duello tra Juve e Inter. Intanto il papà sarà all'Allianz Stadium

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida di domenica tra Juventus e Samp, il papà di Dennis Praet è arrivato in Italia con tutta la famiglia. Come riporta Il Secolo XIX, potrebbe essere un indizio in chiave mercato: a decidere sul futuro del ragazzo, come già accaduto all'epoca del passaggio dall'Anderlecht ai blucerchiati, non è l'agente ma proprio il papà, che potrebbe aver scelto di verificare personalmente la situazione di città e club bianconero.