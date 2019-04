Praet pensa in grande, Sampdoria avvisata: in estate possibile cessione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dennis Praet ha rinnovato con la Sampdoria ma difficilmente resterà a Genova per la prossima stagione. Il centrocampista ex Anderlecht è cresciuto moltissimo in questi anni con Giampaolo e sembrava vicino alla Juventus già la scorsa estate. Alla fine la trattativa è saltata e Praet ha vestito ancora la maglia blucerchiata e ha firmato anche il rinnovo fino al 2023. La clausola rescissoria è stata eliminata, ma il centrocampista ha ammesso di aver preso accordi ben precisi con la società ligure: se arriverà un'offerta che soddisfa tutte le parti in causa, dirà addio.

Diverse sono le squadre interessate a Praet: dall'Inter alla Juventus che non lo ha mai perso di vista, fino ad arrivare alla Roma che sembra pronta ad attuare una rivoluzione in estate e all'Arsenal che da tempo lo segue con attenzione. Il belga ormai sembra sempre più lontano dalla Samp e ha ammesso più volte di voler giocare in una grande squadra dopo tanta gavetta con Giampaolo.

La società blucerchiata si è detta disposta ad accontentarlo dunque le due strade questa estate dovrebbero separarsi ma con tanto rispetto e bei ricordi. Praet è diventato grande a Genova, ha imparato tutto nel campionato italiano e ora sembra pronto a continuare da solo. Una big è pronta ad accoglierlo.