Praet richiestissimo, oggi sfida il possibile futuro. Ferrero già gongola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Sampdoria l’ha prelevato nell’estate del 2016 per dieci milioni di euro, ha difeso il suo investimento economico e tecnico dalle critiche della passata stagione. Adesso Dennis Praet è cresciuto, maturato e sta mostrando che l’intuizione della dirigenza del presidente Massimo Ferrero era positiva. La Società doriana ha sempre creduto nelle qualità dell’ex Anderlecht, a tal punto da fissare una clausola rescissoria da 26 milioni di euro esercitabile fino al 30 giugno.

Le richieste, fin da ora, non mancano per il talentuoso classe ‘94 che nella prossima estate potrebbe tentare il salto in una big. Perché l’Inter lo segue da tempo e ha già chiesto informazioni ai doriani, ma anche la Juventus l’ha messo nel mirino mentre in Inghilterra c’è Rafael Benitez che pensa a lui per il Newcastle che verrà. I magpies sono disposti a spendere una cifra simile, per un calciatore che tra un paio d’anni può valerne anche il doppio. Così come l’Inter, pronta a inserire anche contropartite tecniche per avere l’ok ai doriani. Intanto Praet oggi alle 12.30 dovrà superare proprio l’esame nerazzurro, in occasione dello “scontro diretto” contro quella che potrebbe essere la sua nuova squadra. Intanto Ferrero gongola pensando alla plusvalenza da mettere a bilancio, non sarà l’unica visti i tanti talenti nella rosa di Marco Giampaolo pronti a spiccare il volo verso grandi squadre.