© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo oltre 1000 giorni, Dennis Praet saluta la Sampdoria. Il centrocampista belga ha voluto ringraziare tutto il popolo blucerchiato con un post sui propri account social: "1078 giorni non sono cosa da poco. Sono arrivato in Italia e di voi non conoscevo quasi nulla: la storia, la città, la lingua, ma fin da subito mi avete fatto sentire a casa. Oggi me ne vado da sampdoriano, con la consapevolezza di essere cresciuto come uomo e migliorato come calciatore e con la gioia di aver condiviso con voi momenti indimenticabili, alcuni dei quali con al braccio la fascia da capitano. Per questo, sincero e orgoglioso, vi saluto e vi dico grazie".