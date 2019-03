Prandelli a 360°: "Grato a Preziosi. Addio alla Fiorentina? Fui lasciato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga ed interessantissima intervista di Cesare Prandelli al Corriere dello Sport. Il tecnico del Genoa, prima di parlare dell'esperienza alla guida del Grifone, ha ripercorso i passi principali della sua carriera: "La Fiorentina? Chiariamo: non lascio la Fiorentina, sono lasciato. Avevo ancora un anno di contratto. Mi dissero che avrebbero ridimensionato e che io, allenatore ambizioso, potevo andare dove volessi. Due giorni dopo leggo un'intervista di Diego Della Valle che mi dà del traditore perché volevo andare alla Juve. Era vero? Era vero che la Juve mi voleva, ma io amavo la Fiorentina, volevo portare un titolo in bacheca. Quello tradito ero io. Balotelli e la Nazionale? Potenzialità enormi. Ha tutto. Il problema di Mario è che si accontenta, non ha mai dato continuità nell'applicazione di tutti i giorni. E' un ragazzo generoso e sensibile, purtroppo in lui il personaggio prevale spesso sulla persona".

Dopo un passaggio su Galatasaray, Valencia e Al-Nasr, Prandelli passa al Genoa: "La possibilità di rimettermi in gioco, di fare quello che più mi piace nel calcio che meglio conosco, in una piazza eccitante. Ringrazierò sempre Preziosi, ho firmato in bianco".