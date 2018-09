Prandelli: "Campionato strano. Cerco un progetto serio in Italia"

© foto di Federico De Luca

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha parlato del campionato: "Questo è un campionato strano. Anche la corsa per la qualificazione alla Champions League potrebbe regalare delle sorprese perché qualche grande club è in evidente difficoltà. Consiglio a Fiorentina e Atalanta di credere nel loro potenziale. E di puntare in alto", ha detto l'ex tecnico della Viola che sul futuro ha aggiunto: "Cerco un progetto serio. In Italia".