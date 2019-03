Prandelli corre ai ripari: doppio cambio, esperimento Sturaro bocciato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cesare Prandelli corre ai ripari, dopo un primo tempo in cui il suo Genoa non si è quasi mai palesato dalle parti di Musso, portiere dell'Udinese. Doppio cambio per i rossoblù alla ripresa: dentro Daniele Bessa e Goran Pandev, rispettivamente al posto di Rolon e Lazovic. Sostanzialmente bocciato l'esperimento Sturaro trequartista, con il macedone che giocherà a supporto di Kouamé in questo secondo tempo e l'ex Juve che tornerà a navigare nelle acque del centrocampo, a lui più confacenti.