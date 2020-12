Prandelli: "Cutrone pazienti e aspetti la sua occasione. Chi pensa solo a sé, se ne vada pure"

vedi letture

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato anche dello scarso impiego di Patrick Cutrone nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa: "Non gli si può rimproverare nulla in allenamento perché è un ragazzo molto generoso. La mia scelta è stata prettamente tecnica, perché ho preferito puntare su una punta con altre caratteristiche. Lui deve avere pazienza e aspettare la sua occasione, se pensa troppo a sé stesso diventa più complicato. Se uno non è contento di restare alla Fiorentina, per me può andare via. Non mi riferisco solo a Cutrone. Io non ho messo da parte nessuno".

Proprio ieri l'agente dell'attaccante di proprietà del Wolverhampton, Giovanni Branchini, aveva dichiarato a TMW Radio di aver eliminato l'obbligo di riscatto legato al numero di presenze da titolare del suo assistito con la Fiorentina, un "peso" che Cutrone si portava dietro fin dal suo approdo in riva all'Arno.