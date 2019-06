© foto di Federico De Luca

Durante la sua conferenza stampa di addio al Genoa, Cesare Prandelli è tornato sulla cessione a gennaio di Piatek al Milan: "Una squadra che deve cercare di salvarsi deve avere la certezza di quei giocatori che in area di rigore ti possono dare un aiuto. In quel momento bisognava pensare a qualcosa di diverso però quando si parla di bilanci l'allenatore deve fare un passo indietro. Quando una società parla di bilanci l'allenatore non può obiettare. Io ho detto di poterlo sostituire con un giocatore che conosce il campionato italiano. Poi io sono stato un aziendalista assoluto, ho ereditato una situazione decisa da altri. L'unico rimpianto è forse non aver iniziato una stagione dall'inizio".