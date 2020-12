Prandelli e la mancanza di Chiesa (senza mai nominarlo): "Via chi ci portava in area avversaria"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa, mister Cesare Prandelli ha sottolineato anche la mancanza di un calciatore come Federico Chiesa nella rosa attuale della Fiorentina, pur senza mai nominare il nuovo acquisto della Juve: "L'intensità è fondamentale, Ribery e Callejon sono due calciatori che devono avere ritmo per creare situazioni pericolose. Fino a due mesi fa c'era un giocatore che portava al limite dell'area avversaria il pallone, ora non c'è più e non ci sarà mai più: senza di lui dobbiamo fare lo stesso, ma serve collaborazione e spirito di squadra", le dichiarazioni del tecnico viola.