Prandelli: "Ho saputo della Fiorentina da Preziosi. Lo ringrazio per aver parlato bene di me"

Torna alla Fiorentina dopo 10 anni Cesare Prandelli, che ha iniziato così la sua conferenza stampa di presentazione: "Due cose prima di iniziare. Ho salutato e abbracciato Iachini, ho trovato la dirigenza coesa, decisa e determinata. Vogliamo iniziare un lavoro di squadra, in campo e fuori. Devo fare un'altra considerazione. Se ci fosse stato Rialti chissà cosa mi avrebbe detto: mi avrebbe forse insultato e mi avrebbe detto che avrei iniziato una nuova avventura sulla sua panchina. Lo voglio salutare. Infine voglio dire: non avrei mai pensato di essere uno dei papabili per questo posto. Ho ricevuto una telefonata, da parte di Preziosi a mezzanotte di qualche giorno fa dicendomi che aveva parlato con la Fiorentina molto bene di me. Voglio ringraziato". Segui il live di TMW.