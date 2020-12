Prandelli: "L'Atalanta ha fatto lo stadio in un anno. A Firenze si discute per mettere una doccia"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta, Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, parla dell'importante delle infrastrutture per una squadra: "Sulle infrastrutture ricordo sempre che l'Atalanta è partita prima di tante altre su questo aspetto: il nostro centro sportivo forse sarà migliore, le infrastrutture nel calcio moderno sono importantissime. Il progetto di un club non è solo tecnico-tattico. I grandi giocatori quando scelgono le squadre lo fanno anche per le infrastrutture. A Bergamo in un anno hanno ricostruito lo stadio, qui invece si discute se mettere la doccia o una sauna... ma non entro in questi discorsi"