Prandelli: "L'azione del gol di Berardi è da far vedere e rivedere alle scuole calcio"

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto oggi sulle frequenze di Radio Uno in qualità di ex ct della Nazionale, per parlare dei progressi della squadra di Mancini: "Noi italiani quando le cose vanno bene cerchiamo sempre delle negatività. Credo che Mancini stia facendo un gran lavoro: ieri ne mancavano 20 e nonostante questo l'Italia ha vinto. Vorrei sottolineare che questo è un lavoro che parte da lontano, dal 2010. Negli anni i ragazzi hanno fatto grandi risultati anche a livello internazionale. Hanno una base di lavoro collettivo importante. "Siamo in una fase del calcio in cui molti parlano di sistemi di gioco, ma va interpretato. E lo dimostra anche la Nazionale, che ieri giocava in difesa a 4 con dei difensori che normalmente giocano a 3. Penso che il gol di Berardi sia da far rivedere per capire come si imposta un'azione".