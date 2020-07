Prandelli: "Lazio, riserve non all'altezza dei titolari. Sarri bravo a non esasperare la ricerca del gioco"

Ospite de La Domenica Sportiva, Cesare Prandelli ha parlato anche della Juventus e della sfida di domani contro la Lazio:



Cosa ti è piaciuto della Juve di Sarri o ti ha deluso?

"Quando c'è un cambiamento a livello filosofico diventa complicato, Sarri è stato bravo a rallentare l'esasperazione della ricerca del gioco. In certi momenti si vede la mano di Sarri, in altri la qualità dei giocatori della Juve. Il giudizio che si dava all'inizio della stagione non può essere confermato, qualche difficoltà l'ha trovata ma la bravura di Sarri è stata proprio non esasperare questa ricerca del gioco. Quando le aspettative sono altissime rischi di non guardare più la realtà e la realtà dice che la Juventus sta vincendo lo Scudetto ed è in Champions League".

Sulla Lazio:

"Era una squadra che aveva trovato grande consapevolezza ed erano convinti di poter fare l'impresa. Alla ripresa hanno avuto qualche problema e quando hanno cercato di risolverli, non hanno avuto le riserve all'altezza dei titolari"