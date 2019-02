© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio incerottata, Genoa che vuole fare risultato. In conferenza stampa, l'allenatore dei liguri, Cesare Prandelli, presenta così la sfida: "La squadra si sta allenando bene e sarà una gara molto difficile. Si parla solo di assenze nella Lazio. C'è il desiderio di fare una bella prestazione. Abbiamo voglia di iniziare questo finale di stagione in maniera importante. È il momento di farlo e noi siamo pronti".

Potrebbe non esserci Immobile.

"Quando si parla di Lazio facciamo riferimento ad una squadra che da due o tre anni ha consolidato le aspettative. È una squadra forte che se dovesse cambiare sistema di gioco ha giocatori che danno garanzie. Immobile ha sempre fatto gol, è una punta che non dà riferimento e noi dovremo essere bravi a non dargli la profondità".