Prandelli: "Romero giovane fortissimo. Sanabria, intuizione di Preziosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista a Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola. Tanti i temi trattati, l'addio a Firenze direzione Italia è centrale. "La Fiorentina mi diede l'ok per la Juventus poi mi attaccò e mi disse 'l'abbiamo accasato in Nazionale'. Me ne andai lasciando il contratto sul tavolo, senza pretendere nulla". C'è chiaramente tanto spazio per il Genoa. "Qui grandi progetti. Piatek? Non è una meteora. Romero è uno dei giovani più forti mai visti. Sanabria? E' un'intuizione di Preziosi. Kouamé al Napoli? Direi di no, da quello che so io".