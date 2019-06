© foto di Giacomo Morini

Cesare Prandelli, nella conferenza di oggi dove ha dato l'addio al Genoa, ha parlato anche di Maurizio Sarri e Antonio Conte, rientrati in Italia in vista della Serie A che verrà: "Io ho sempre detto, quattro-cinque anni fa, che era uno scandalo italiano che un allenatore come Sarri fosse arrivato in A tardissimo. Allenatori come lui e Conte possono dare molto non solo dal punto di vista del gioco ed è una garanzia per la A".