Prandelli se salta Iachini? Gobbi: "Conosce la piazza, ambientamento sarebbe immediato"

Nel post partita di Parma-Fiorentina 0-0, il doppio ex Massimo Gobbi ha parlato del possibile ritorno in viola di Cesare Prandelli nel caso in cui dovesse arrivare l’esonero di Iachini “Firenze è un piazza calda, c’è una tifoseria con richieste altissime. La squadra deve fare risultati subito, la richiesta della piazza è questa. La società secondo me ha fatto bene a proseguire con Iachini, ora le valutazioni sono difficili da fare. Alla Fiorentina si chiede di più, ma col Parma la prestazione c’è stata. Prandelli? Un allenatore che conosce benissimo la piazza e la piazza conosce l’allenatore. Da questo punto di vista ssarebbe tutto più fluido, più rapido l’adattamento. La società starà valutando tutto, anche i risultati di Prandelli negli ultimi anni”.