Prandelli: "Spodestare la Juve farebbe bene a tutti. Mancini eccellente"

Cesare Prandelli, ex CT della Nazionale, ha parlato a Radio Punto Nuovo dei temi più importanti degli ultimi giorni, partendo dall'Itlaia di Mancini: "Gruppo eccezionale, molti giovani in un progetto tecnico vincente. Tra qualche anno avranno più maturità, esperienza e consapevolezza. Si arriverà agli europei con esuberanza, voglia di arrivare e dimostrare. Lavoro eccellente".

Juve da spodestare - "In questi anni la Juventus è stata più brava e capace a programmare, molte squadre hanno cercato di non essere subito competitive, rinforzando la diretta interessata, vedi le cessioni di Higuain e Pjanic, mi pare che quest'anno sia cambiata la filosofia. Le piccole-medio squadre, come facevano a competere con la Juve di Platini? Vogliamo fotocopiare il calcio inglese? Dividiamo in parti uguali gli introiti televisivi. Per me la griglia è Juventus-Napoli-Inter, Napoli molto vicina alla Juventus. Spodestamento dal trono della Juventus? Farebbe bene a tutti, meno che ai tifosi della Juventus. Da tifoso del calcio, vorrebbe dire avere molte squadre competitive che lottano fino alla fine, grande interesse e grande partecipazione ed entusiasmo dei tifosi".