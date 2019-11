© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport, Cesare Prandelli parla della "crisi" di Cristiano Ronaldo, che alla Juventus non riesce ad essere incisivo come nei suoi anni a Madrid: "Non succede niente di particolare. Anche i campioni hanno il diritto di non essere sempre al 100%. Probabilmente ha qualche problemino fisico che lo sta condizionando, ma presto tornerà a marcare la sua diversità. Il cambio col Milan? Sarri ha avuto le palle, perché ci vuole coraggio a togliere Cristiano; ma io la leggo anche così: è stato rispettoso nei confronti dei compagni di CR7. Non drammatizziamo: siamo di fronte ad una società forte, ad un allenatore deciso e ad un campione che ha già capito che tirare il fiato può essere un bene anche per lui. Sono convinto che farà grandi partite in Nazionale, tornerà alla Juventus, chiederà di chiarirsi con i compagni e finirà così, con una pacca sulla spalla: i campioni ti fanno vincere questo non va mai dimenticato. Con tutto il rispetto per i campioni con cui ho lavorato, Cristiano Ronaldo è una categoria sopra, non ho mai avuto un privilegio così grande".