Prandelli su Piatek: "Si è allenato seriamente. Parlo solo di cose reali"

La telenovela Piatek sta tenendo banco e la sfida fra Genoa e Milan non fa altro che tenere alta l'attenzione su questa importante trattativa. Il tecnico del Genoa Cesare Prandelli, in sala stampa, ha parlato proprio dell'attaccante polacco: "Io sono abituato a parlare di cose reali e concrete. Il ragazzo si è allenato in maniera seria. Se ci sarà l'ufficialità ne parlerò. Ora c'è la partita, che sarà molto impegnativa".