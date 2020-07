Prandelli sull'Atalanta: "Nella gara secca può battere tutti, sarà dura per la Juventus"

Cesare Prandelli, doppio ex di Juventus e Atalanta, è stato intervistato da Rai Sport

"L'Atalanta è una squadra che ha ricominciato dopo il lockdown con la stessa intensità che aveva prima. In questi anni si è creato un clima straordinario. Fa sognare tutte le società, fino a qualche anno fa sarebbe stata una provinciale, ora si sta giocando la Champions League. Nella gara secca può vincere contro tutti. La Juventus stasera troverà tante difficoltà".

Molti giocatori non hanno reso come all'Atalanta quando hanno cambiato squadra?

"La sicurezza dei giocatori è il "gioco". Se sono tranquilli, si esprimono al meglio. Certi giocatori sono straordinari in alcune squadre, ma non rendono in altri. Un po' come era successo ai giocatori del Foggia di Zeman".

A certe provocazione non bisognerebbe mai rispondere

I sorteggi della Champions League?

"Il PSG arriva alla sfida con l'Atalanta dopo mesi di inattività, qualcosa pagherà. L'Atalante nella gara secca può vincere contro tutti. Sono convinto che la Dea passerà il turno".

L'Inter?

"Se inizi un progetto, deve mettere in preventivo dei momenti difficili. È difficile interpretare i pensieri degli allenatori, a volte sono messaggi alla società, altre volte sono scelte per tenere i giocatori lontano dalle polemiche".