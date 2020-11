Prandelli sulla Fiorentina: "In caso di chiamata non potrei mai dire di no"

L'ex allenatore della Fiorentina ed ex CT della Nazionale, Cesare Prandelli, ha parlato a Radio Bruno Toscana del rendimento della squadra viola: "Non bisogna essere troppo depressi: bisogna trovare equilibrio a Firenze. Ieri la squadra ha avuto delle difficoltà ma bisogna capire come migliorare. Iachini non ha paura di mettersi in discussione: è determinato e ha temperamento, riuscirà a tirar fuori da tutti il senso di appartenenza. Se parlo è perché sono un tifoso, mi dispiace vedere questa incertezza: adesso la società stia vicina all'allenatore e dia un indirizzo. E i giocatori capiscano che Firenze è qualcosa di serio. Io di nuovo in viola? Mai potrei dire di no ai viola, ma questo non vuol dire propormi".