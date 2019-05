Prandelli, una salvezza ancora da conquistare. Contro la sua Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventidue punti conquistati in ventitré partite, sette nelle ultime undici con una sola vittoria, quella di due mesi fa contro la capolista Juventus. La gestione Prandelli non ha dato i frutti sperati e costringe il Genoa a giocarsi la permanenza in Serie A all'ultima giornata, in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio per la salvezza contro la Fiorentina, la formazione alla quale l'ex CT della Nazionale è più legato. Il rigore trasformato da Mimmo Criscito potrebbe avere un'importanza capitale nella stagione dei rossoblù e sul futuro di un allenatore che è tornato faticosamente a guidare una squadra in Italia, dopo anni di esilio. Eppure, l'avventura del tecnico di Orzinuovi sulla panchina del Grifone sembrava dovesse essere più semplice, ma i liguri hanno perso progressivamente certezze e fiducia, sprofondando sempre più in basso, settimana dopo settimana.

Attacco spuntato - "Abbiamo sempre ansia di far gol, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Abbiamo giocato per vincerla, siamo ancora vivi". Prandelli, nella sua analisi della sfida, spiega bene quali siano oggi le difficoltà del suo Genoa, che ha problemi soprattutto a trovare la via della rete con gli attaccanti. La cessione di Krzysztof Piatek nel mercato di gennaio ha scavato un solco che nessuno è riuscito a colmare in termini di prestazioni e di incisività sotto porta. Chi ha sofferto maggiormente per la partenza del polacco è Christian Kouamé, che da uomo-mercato, conteso da alcuni grandi club (Napoli e Juventus su tutti), si è trasformato in vero e proprio oggetto misterioso. L'ivoriano non segna dallo scorso 28 gennaio: le sue qualità non sono in discussione, la speranza è che possa ritrovare la convinzione nell'ultimo, decisivo incontro. L'obiettivo è restare in Serie A, per dimostrare di poter essere protagonista; a 21 anni il futuro è tutto dalla sua parte.