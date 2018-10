Pranzo indigesto a Genova: Piatek non basta, il Parma decolla

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo successo esterno stagionale del Parma, che interrompe la lunga serie di successi interni del Genoa nonostante il numero esorbitante di assenze, addirittura dieci. I crociati salgono a tredici punti grazie a quattro vittorie nelle ultime cinque partite, il Grifone invece si vede scavalcato proprio in virtù del primo ko casalingo stagionale. Pranzo molto pesante per i tanti tifosi rossoblù accorsi al Ferraris, mentre D'Aversa può festeggiare un'altra riuscita perfetta dei propri piani tattici.

PIATEK NON SBAGLIA MAI - Tutto quello che Krzysztof Piatek tocca diventa oro: dopo appena cinque minuti di gara, il Genoa passa in vantaggio grazie al suo centravanti, che spizza appena un cross di Lazovic e manda avanti i suoi al cospetto del Parma. Ottava gara di fila in gol per il polacco, stavolta di testa, una novità in questa stagione straordinario.

IL PARMA SI SCATENA - Il pari è però dietro l'angolo: lo realizza l'ex Luca Rigoni, con un tocco sotto porta che beneficia di una spizzata di Alves, su angolo calciato da Siligardi. L'esterno si mette in proprio in occasione del raddoppio: accentramento dopo bella accelerazione, Spolli non può nulla e tocca anche il tiro dell'esterno, che finisce in fondo al sacco. In ripartenza i crociati sono letali, lo dimostra ancora una volta Ceravolo alla mezz'ora, infilandosi nel solito buco lasciato da Criscito e insaccando alle spalle di Radu.

TRIDENTE PESANTE - Ballardini cambia tutto davanti nella pausa tra tempi: fuori Medeiros, dentro un attaccanto del tutto diverso come Favilli. Il Genoa continua a mantenere il pallino del gioco, ma il Parma soffre poco, specie dopo l'inserimento di Bastoni e il passaggio alla difesa a tre. Il Genoa ci prova fino alla fine ma la difesa ducale ha preso le misure a Piatek, ammansito fino al triple fischio di