Predestinato Meret: tiene Ancelotti sui numeri super della scorsa stagione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Protagonista a sorpresa. Alex Meret s'è preso la copertina di questo Napoli con un prodigio all'ultimo secondo che è sembrato a tutti gli effetti l'inizio del percorso di un predestinato. Pagato 25mln di euro in estate, il talentuoso classe '97 alla seconda titolare - dopo la gara col Frosinone in cui è risultato inoperoso - blindando il gol di Albiol s'è preso la scena, proprio dove mancano da un bel po' Mertens e Insigne, anche con la Spal piuttosto spenti. E la crescita del Napoli probabilmente è proprio nel riuscire a vincere nonostante la prova tutt'altro che esaltante, la testa probabilmente già a Milano, la difficoltà tattica del match e l'assenza di giocatori in questa fase imprescindibili come Allan, Fabian e Milik.

Gara non esaltante, ma percorso fin qui da elogiare quello degli azzurri, proprio come fatto da Ancelotti nel post-partita. Il Napoli ha un solo punto di ritardo dal cammino record della scorsa stagione - in cui si concentrò sul campionato, non convincendo in Europa - nonostante quest'anno ci sia stato il cambio in panchina, poi di modulo, coinvolgendo e valorizzando tutti gli elementi della rosa ed una Champions molto dispendiosa abbandonata per un gol di scarto dopo aver totalizzato gli stessi punti del Liverpool finalista. Sottolineatura determinante perché lo score del Napoli rischia di essere analizzato in maniera errata se paragonato a quello irreale della Juventus che le ha quasi vinte tutte e giornata dopo giornata riscrive record europei.

Il grande cammino del Napoli viene evidenziato guardando alle spalle. L'Inter è scivolata a -8 prima dello scontro diretto e squadre ad inizio stagione considerate avanti agli azzurri come Milan e Roma hanno addirittura 14 e 17 punti di distacco. Numeri che permetteranno probabilmente più avanti agli azzurri di poter preparare al meglio le gare cruciali di Europa League - a differenza probabilmente di Chelsea, Arsenal e Siviglia, le altre favorite alla vittoria finale - che diventerà inevitabilmente un obiettivo. Anche perché il messaggio di Ancelotti è passato alla grande e, dopo la squadra e ADL, anche i tifosi l'hanno accolta nel modo giusto: "Rialzate la Coppa Uefa, Riportatela nella nostra città", lo striscione esposto in Curva B.