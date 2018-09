Premiata ditta Inglese-Gervinho: il Parma affonda il Cagliari 2-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Parma vince 2-0 con le reti di Inglese e Gervinho. Cagliari quasi non pervenuto in zona gol

LE FORMAZIONI - Il Parma gioca con la formazione tipo, con Dimarco che prende il posto di Gobbi dopo il bel gol contro l'Inter. Per il resto solito undici, con Gervinho e Di Gaudio a supportare Inglese. Piccolo problema fisico per Pavoletti, nel riscaldamento, che lascia spazio a Cerri - ex di giornata - di guadagnare una maglia da titolare. Fuori Castro, dentro Joao Pedro da trequartista, mente Lykogiannis ha la meglio su Padoin.

BUONA LA SECONDA - I rossoblù iniziano a spron battuto, chiudendo il Parma nella sua metà campo, ma senza portare pericoli sostanziali. Il tiro di Bradaric, dal limite, è il simbolo di un'anemia offensiva che si sente, senza il bomber Pavoletti. Invece il Parma, quando sale di ritmo, va sempre vicino al gol: Gervinho divora il campo fino al limite, spedendo fuori di poco, mentre Inglese porterebbe in vantaggio i ducali, ma il fuorigioco è evidente. Al secondo tentativo, però, l'ex Chievo firma il suo secondo gol stagionale: Dimarco opta per una palla tagliata verso il centro, Romagna si addormenta, la carambola favorisce Inglese per l'1-0. Il Var conferma la bontà dell'azione.

CAGLIARI STERILE - La reazione degli isolani è firmato da una conclusione di Barella, deviata pericolosamente fuori dallo specchio della porta, di pochissimo. Invece il Parma quando avanza fa paura, con Rigoni e Barillà che vanno a un passo dal raddoppio.

GERVINHO ALLA WEAH - Il punteggio rimane in bilico per due minuti, nel secondo tempo. Quando l'ivoriano prende palla nella sua trequarti difensiva, salta due avversari prima della metà campo, poi va a ingaggiare una lotta con Klavan. L'ex Liverpool non è in grado di contenere l'esuberanza fisica di Gervinho che, poi, scarica un fendente sul primo palo a bucare un incolpevole Cragno. Gol che può essere candidato al Puskas Awards per la prossima stagione.

CONTROPIEDI SU CONTROPIEDI - Il Parma continua a macinare gioco, con il Cagliari che prova a sbilanciarsi sempre di più, lasciando praterie dove Gervinho sembra perfettamente a suo agio. E così in un paio di circostanze solo l'imperizia non porta al 3-0, mentre Ceravolo, tutto solo davanti a Cragno, tenta di fargli passare il pallone sotto le gambe, senza riuscirci. Gli avversari non si rendono quasi mai pericolosi, facendo salire il Parma a quota 7.

PARMA-CAGLIARI

Marcatori: Inglese 21', Gervinho 47'.

Parma (4-3-3)

Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho (dall'85' Gobbi), Inglese (dal 73' Ceravolo), Di Gaudio (dal 64' Deiola).

Cagliari (4-3-1-2)

Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Lykogiannis; Ionita (dal 60' Farias), Bradaric (dal 78' Cigarini), Barella; Joao Pedro; Sau, Cerri (dal 60' Castro).