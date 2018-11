Premiata ditta Santander-Orsolini: Inzaghi ha trovato l'attacco titolare?

Santander-Orsolini, la coppia gol del Bologna si ripete. Il Ropero ormai è il punto di riferimento dell'attacco del Bologna, il giovane di proprietà della Juventus si sta specializzando nei gol da subentrato.

Era già successo contro l'Udinese: prima il gol di Santander, poi la rete di Orsolini entrato in campo da una manciata di minuti. La storia oggi si è ripetuta contro il Chievo, anche se contrariamente alla sfida con friulani oggi il Bologna ha ottenuto solo un punto.

Lo scorso anno a Bergamo Orsolini non non ha lasciato il segno, oggi a Bologna sta finalmente mostrando tutto il suo talento, quello per il quale la Juventus aveva sborsato fior di milioni per prelevarlo dall'Ascoli. Per adesso sono arrivati solo gol quando è entrato dalla panchina, chissà se dopo mille esperimenti Inzaghi non abbia trovato l'attacco titolare: Palacio e Orsolini a supporto di Santander.

"L'Armadio", sempre più idolo dei tifosi del Bologna e non solo, è l'ariete perfetto per Inzaghi: 4 reti e 2 assist per adesso il bottino collezionato in campionato, per un attaccante che contrariamente da quel che fa pensare il suo soprannome, si muove su tutto il fronte offensivo.