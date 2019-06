Premiata gioielleria Empoli: già 40 milioni dagli addii. E non è finita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Retrocedere, non cadere. Rialzarsi. Ripartire. Un nuovo ciclo, l'Empoli del presidente Fabrizio Corsi è così. Da Aurelio Andreazzoli a Christian Bucchi, ora a Dubai ma pronto per il matrimonio azzurro. Con una squadra diversa che il direttore sportivo Pietro Accardi sta ricostruendo tassello dopo tassello. Prima le cessioni, però. Perché la squadra toscana non ha mai fatto passi più lunghi della gamba e dunque per ricominicare un nuovo ciclo, nel nuovo impianto, vuole avere certezze sulla propria rosa. E la retrocessione non ha certo intaccato l'attenzione nei confronti dei suoi ragazzi: a conti fatti, ha già incassato oltre 40 milioni di euro da quattro addii. Una cifra altissima, per un club ora in Serie B, soldi però già arrivati o pronti per essere definiti nei prossimi giorni.

Jacob Rasmussen alla Fiorentina - 7 milioni

Giovanni Di Lorenzo al Napoli - 10 milioni

Rade Krunic al Milan - 8 milioni + bonus

Hamed Traoré alla Juventus - 15 milioni

E non è finita qui: perché il telefono di Accardi è bollente. Dopo Rasmussen alla Fiorentina e Di Lorenzo al Napoli, sta definendo anche Krunic al Milan per 8 più bonus (sarà a Milano martedì per le visite) e Traoré alla Juventus (poi Sassuolo più di Cagliari) per 15. E gli altri? Ismael Bennacer, ci sono Genoa e Napoli con forza sul ragazzo. E in uscita ci sarebbe anche Francesco Caputo, seguito da mezza Serie A. Inoltre, l'Empoli andrà a risparmiare tanto sugli ingaggi in scadenza, da Afriye Acquah a Matteo Brighi, da Matias Silvestre a Manuel Pasqual, così come dai prestiti non confermati come Dimitri Oberlin e Bartlomej Dragowski. Il ciclo è pronto per ripartire.