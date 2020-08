Premiata gioielleria Sassuolo: bottega carissima. Tante richieste, stessa risposta

"Il Sassuolo è una bottega cara". Quante volte abbiamo sentito ripetere queste parole? Non si tratta di una frase fatta ma di una semplice constatazione della realtà. Quella del Sassuolo è una premiata gioielleria, con tanti marchi illustri in bella mostra, ma molto cara. Per avere la merce pregiata, d'altronde, bisogna pagare. E' questo il mantra del Sassuolo che acquista per pochi spicci i giovani talenti, li mette in vetrina, li lucida al massimo e poi li vende. Ma solo al giusto prezzo. E al prezzo fatto dalla società. "Bisogna parlare con Carnevali che non è morbido" ha detto Roberto De Zerbi a Sportitalia, un'altra frase che conferma la ferma volontà del club neroverde di non privarsi a cuor leggero dei suoi migliori talenti.

Il Sassuolo, di solito, effettua una grande cessione all'anno ma nell'anno del Centenario, festeggiato anche con l'avvento di Puma come nuovo sponsor tecnico, farà di tutto per trattenere i suoi big. Manuel Locatelli, Jeremie Boga e Domenico Berardi sono in vetrina. Le big ci provano e ci hanno provato ma sin qui tutte hanno ricevuto la stessa risposta: i gioielli sono cedibili solo per offerte esclusivamente economiche (niente contropartite tecniche) che prevedano l’acquisto immediato e al prezzo fatto dalla società neroverde. Dunque, i big possono anche partire ma solo per un'offerta 'spropositata'.

Manuel Locatelli, Jeremie Boga e Domenico Berardi: chi resterà e chi andrà via? Al momento sembrano essersi affievolite le voci su Berardi ma il mercato è lungo. L'indiziato numero uno a lasciare, qualora qualcuno dovesse partire, sembra essere Jeremie Boga. Il giocatore vorrebbe provare una nuova esperienza e nei prossimi giorni il Napoli e l'Atalanta recapiteranno delle offerte importanti al Sassuolo. La Juve ci ha provato per Locatelli ma il club neroverde ha ribadito una volta di più di essere disposto a rinunciare al centrocampista solo per cifre 'irragionevoli' ma i bianconeri, anche dopo l'arrivo ormai imminente di McKennie hanno solo rimandato l'assalto. Il Sassuolo però proverà ad applicare la strategia in direzione ostinata e contraria rispetto al suo stile di gioco: chiudere le barricate per spazzare via i pericoli!