Premier, 2° turno - Il derby di Londra tra Sarri ed Emery ruba la scena

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Iniziata per prima, in coabitazione con la Ligue 1, la Premier League è pronta a vivere immediatamente la seconda giornata. Dopo i primi novanta minuti le big, eccezion fatta per l'Arsenal, hanno tutte tre punti in cascina e in questo secondo giro di giostra potrebbero dunque già cominciare ad arrivare le prime sorprese. In ogni senso possibile.

Il match clou - Senza dubbio la partita più interessante in programma è il derby di Londra che si vivrà a Stamford Bridge, dove il Chelsea ospiterà l'Arsenal. Entrambe le squadre vanno alla ricerca di un'identità precisa, e nuova, dato che hanno da pochissimo cambiato la guida tecnica. E se i Blues sono partiti a punteggio pieno, i Gunners sono fermi a zero dopo il ko con il City: per questi ultimi la vittoria sembra un crocevia dal quale non poter prescindere.

Le altre gare - Andando a scorrere il programma della giornata, si nota che le altre grandi squadre del campionato non hanno impegni particolarmente probanti in vista, perlomeno sulla carta. Il Manchester City ed il Liverpool ad esempio, le due compagini che hanno maggiormente impressionato dopo i primi novanta minuti, incontreranno rispettivamente Huddersfield (in casa) e Crystal Palace (in trasferta), nel monday night. E se lo United va in casa del Brighton, un altro derby di Londra vede poi impegnato il Tottenham contro il Fulham.

Il programma

Cardiff - Newcastle (18/8, ore 13:30)

Everton - Southampton (18/8, ore 16)

Leicester - Wolverhampton (18/8, ore 16)

Tottenham - Fulham (18/8, ore 16)

West Ham - Bournemouth (18/8, ore 16)

Chelsea - Arsenal (18/8, ore 18:30)

Burnley - Watford (19/8, ore 14:30)

Manchester City - Huddersfield (19/8, ore 14:30)

Brighton - Manchester United (19/8, ore 17)

Crystal Palace - Liverpool (20/8, ore 21)

Classifica

Liverpool, Chelsea, Manchester City, Crystal Palace, Watford, Bournemouth, Manchester United e Tottenham 3; Everton, Wolverhampton, Burnley e Southampton 1; Newcastle, Leicester, Arsenal, Fulham, Cardiff, Brighton, Huddersfield e West Ham 0.