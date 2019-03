Premier, 31° turno - Chance di primato per il Liverpool grazie alla FA Cup

© foto di Imago/Image Sport

Il fine settimana d'Oltremanica gronda calcio. Non solo il consueto appuntamento con il campionato: infatti, in contemporanea con il 31° turno di Premier League, si giocheranno anche i quarti di FA Cup. Ecco perché nel programma del weekend ci saranno ben cinque incontri del massimo campionato che sono stati rinviati a data da destinarsi, e contribuiranno a modulare una visione più parziale della classifica, rispetto ad ora. Soprattutto per quanto concerne la lotta al primato e quella alle posizioni Champions. In teoria si sarebbe dovuto giocare il derby di Manchester, rinviato però al 24 aprile. Così come rinviate le partite che vedevano coinvolte Arsenal e Tottenham. Insomma, delle big scenderanno in campo solamente Chelsea e Liverpool.

Le partite di campionato - Con così tanti incontri che hanno visto spostata la loro data sul calendario, di fatto nel fine settimana di Premier scenderanno in campo solamente due tra le squadre che si possono definire big, entrambe tra l'altro nella giornata di domani. E senz'altro per il Liverpool si para di fronte una succulenta occasione: quella di poter nuovamente sopravanzare, anche se ovviamente solamente a titolo momentaneo, il Manchester City in vetta alla classifica. Per farlo servirà espugnare Craven Cottage, casa di un Fulham penultimo, arrivato a sei sconfitte consecutive e ormai di fatto spacciato. Chiude il turno, ma è un eufemismo visto che metà delle partite sono ancora da giocare, l'intrigante sfida di Goodison Park tra l'Everton e il Chelsea di Maurizio Sarri, parso in ripresa negli ultimi tempi. La trasferta di Liverpool non è di quelle facili, anche se i Toffees non stanno vivendo certamente la loro miglior stagione. Sarà interessante misurare soprattutto lo stato di salute dei Blues.

PREMIER LEAGUE - Il programma

Bournemouth - Newcastle (oggi, ore 16)

Brighton - Cardiff (posticipata)

Burnley - Leicester (oggi, ore 16)

Watford - Southampton (posticipata)

West Ham - Huddersfield (oggi, ore 16)

Wolverhampton - Arsenal (posticipata)

Tottenham - Crystal Palace (posticipata)

Fulham - Liverpool (domani, ore 15.15)

Everton - Chelsea (domani, ore 17.30)

Manchester United - Manchester City (rinviata al 24/4, ore 21)

La classifica

Manchester City 74; Liverpool 73; Tottenham 61; Arsenal 60; Manchester United 58; Chelsea* 57; Wolverhampton 44; Watford 43; West Ham 39; Leicester 38; Everton e Bournemouth 37; Newcastle 34; Crystal Palace e Brighton* 33; Southampton e Burnley 30; Cardiff 28; Fulham 17; Huddersfield 14.

*= una partita in meno

FA CUP - Il programma

Watford - Crystal Palace (oggi, ore 13.15)

Swansea - Manchester City (oggi, ore 18.20)

Wolverhampton - Manchester United (oggi, ore 20.55)

Millwall - Brighton (domani, ore 15)