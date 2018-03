Premier, 32° turno - Chelsea-Spurs nell'uovo. Pep a Goodison Park

“Natale con la Premier, Pasqua con la Premier" . Anche durante le feste comandate il football d'oltremanica non abbandona i suoi appassionati e, dopo la pausa dedicata alle Nazionali, tira fuori dall'uovo una sorpresa niente male: Chelsea-Tottenham, tanto per rifarsi dopo il digiuno forzato. Sarà la sfida di Stamford Bridge, che domenica metterà di fronte Antonio Conte e Mauricio Pochettinoassieme alle loro ambizioni europee, il piatto forte della 32esima giornata, quella che poco più di 24 ore prima aprirà il sipario sabato, alle 13.30, con l'anticipo Crystal Palace-Liverpool, incrocio pericoloso che vale da una parte la salvezza e dall'altra la qualificazione in Champions League.

In mezzo otto partite e tantissima carne al fuoco, con il grosso del programma che coincide con la disputa di ben sei sfide in contemporanea alle 16. Spicca Manchester United-Swansea, divise da 34 punti in classifica ma unite dall'unico obiettivo di portarsi a casa l'intera posta in palio. Medesimo fine anche per il Burnley, che vola a The Hawthorns per saccheggiare dei tre punti un Wba ormai ultimo e disarmato. Disperati sì, ma ancora in lotta per evitare la discesa in Championship, West Ham e Southampton sono duellanti al London Stadium in un match che assomiglia a un'eliminazione diretta. Naviga in acque pericolose anche l'Huddersfield, solo quattro punti sopra la soglia di sopravvivenza ma impegnato nell'insidiosa trasferta del St. James's Park contro il Newcastle. Più serene, invece, le situazioni del Brighton, impegnato a Leicester, e di Watford e Bournemouth, appaiate a 36 punti e l'uno contro l'altro per cercare il match point che garantirebbe loro la permanenza quasi matematica nella massima serie. Chiudono il programma Arsenal-Stoke e la trasferta del Manchester City a Goodison Park contro quell'Everton che all'andata fu l'unica squadra a fermare sul pari i guardioliani.

CLASSIFICA - Manchester City 81*; Manchester United 65*; Liverpool 63; Tottenham 61*; Chelsea 56*; Arsenal 48*; Burnley 43*; Leicester 40*; Everton 40; Bournemouth 36; Watford 36; Brighton 34*; Newcastle 32*; Swansea 31*; Huddersfield 31; West Ham 30*; Southampton 28*; Crystal Palace 27; Stoke 27; WBA 20.

* Una partita in meno