Premier, 5 storie a 180' dalla fine: record e l'anno di Van Dijk-Sterling

Due giornate al termine della Premier League e tanti verdetti ancora da scrivere. Il primo: chi vincerà? Il Manchester City è a 92. Il Liverpool a 91. Se finiranno a pari punti, deciderà la differenza reti: al momento i Citizens hanno 4 gol di vantaggio sui Reds oltre al punto di distanza. Il secondo verdetto che manca: la Champions League. Il Tottenham è a 70, il Chelsea a 68, l'Arsenal a 66, il Manchester United a 65. Tutto in bilico. Poi, la retrocessione anche se sembra solo questione di tempo: il Brighton è a 35, dietro il Cardiff a 31 e i gallesi sembrano avere il destino segnato.

Filosofie a confronto Klopp contro Guardiola sono filosofie simili, a confronto. Il bel gioco abbinato ai risultati, per entrambi. Una dinamica più verticale e veloce per i Reds, più orizzontale e fatta di fiammate per i Citizens. Dettagli, entrambe sono tra le squadre più belle dei tempi recenti. E questa lotta per il titolo da record è una delle più emozionanti dai tempi del titolo del City con Mancini-Aguero.

Il fallimento di quattro big Il Tottenham è la prima delle altre. A ventidue punti dal Manchester City. A ventuno dal Liverpool. Poi Chelsea, Arsenal, Manchester United. Avevano tutte sogni di gloria, in un modo o nell'altro hanno vissuto di grandi fallimenti. Gli Spurs sono gli unici che si salvano, vista la Champions. I Blues sono pure usciti dalla Coppa che conta e rischiano di non tornarci, l'Arsenal è sì ancora in Europa League ma continua a vivere lontano dalle migliori. E lo United, figuriamoci: è partito con Mourinho, ha dovuto esonerare lo Special One ed è ora sesto.

Virgil van Dijk miglior giocatore Il difensore più costoso della storia. Un record che pareva assurdo per un buon difensore, pensavano molti, ma non eccelso. Ha giocato e sta giocando una stagione da sogno, con Klopp, con il Liverpool. E' il simbolo dell'Olanda che rinasce ed è già a grandissimi livelli. Lui e De Ligt, coppia pazzesca per il futuro Orange. Il premio di migliore della Premier è un riconoscimento straordinario per un centrale.

E' l'anno di Raheem Sterling Ha vinto il titolo di miglior giovane ma è da così tanto tempo sulle prime pagine da sembrare un veterano. E' il trascinatore del City ma non solo: è un uomo maturo, che ha alzato la testa e la voce nella lotta al razzismo. E' il simbolo dell'Inghilterra moderna, che non si arrende alla discriminazione. E ha un talento gigantesco.

Wolves prima delle altre Se dietro al Liverpool c'è un cratere di distanza, dietro allo United ancora peggio. Le sei sorelle d'Inghilterra giocano un campionato a parte. L'altro, però, lo sta vincendo il neo promosso Wolverhampton firmato Jorge Mendes. Meglio del Leicester che non s'arrende, dell'Everton che delude, del West Ham che non sorprende. Meglio pure delle altre due salite dalla Championship: il Fulham, partito tra le fanfare, è già retrocesso. Il Cardiff City dovrebbe seguirlo a breve.