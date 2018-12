Premier, campioni in fuga: anche l'Arsenal ha i suoi problemi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i problemi dei club di Premier c’è anche quello della possibile fuga dei talenti che attualmente arricchiscono le rose delle squadre che vanno per la maggiore in Premier League. Se i problemi del Manchester United sono sotto gli occhi di tutti, con le dichiarazioni al veleno di Jose Mourinho nei confronti dei giocatori che ha attualmente in rosa e che potrebbero valutare la possibilità di cambiare aria già a gennaio, un discorso analogo potrebbe essere intrapreso anche per l’Arsenal. Stando ai tabloid inglesi, infatti, anche i Gunners potrebbero vedersi vittime di una vera e propria fuga di talenti. Oltre al contratto di Ramsey, che vedrà la sua scadenza a giugno e che potrebbe essere rilevato da società della Liga e dalla Juventus che lo sta seguendo con interesse, c’è anche Mesut Ozil che non vive un momento particolarmente felice. Le ultime panchine, le tante critiche, l’addio sfiorato a gennaio con annesso rinnovo, potrebbero rappresentare spiragli utili per vedere il tedesco lontano da Londra. E chissà che qualche società italiana non ci pensi sul serio…