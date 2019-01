Premier, City ko con il Newcastle. Pareggio in extremis per lo United

© foto di Imago/Image Sport

Si sono da poco concluse le gare di Premier League, valide per il 24° turno: vittoria dell'Arsenal contro il Cardiff, mentre il Fulham di Ranieri ha portato a casa un successo importante battendo 4-2 il Brighton. Il Manchester United, grazie alle reti nel finale di Pogba e Lindelof ha pareggiato una gara che sembrava ormai persa con il Burnley. Ko del City contro il Newcastle: 2-1 il punteggio finale in favore della squadra di Benitez. Il Liverpool, in campo domani contro il Leicester, ha la possibilità di incrementare il vantaggio sul City.

Martedì 29 gennaio

Arsenal-Cardiff 2-1

Fulham-Brighton 4-2

Huddersfield-Everton 0-1

Wolverhampton-West Ham 3-0

Manchester United-Burnley 2-2

Newcastle-Manchester City 2-1

Mercoledì 30 gennaio

Bournemouth-Chelsea

Southampton-Crystal Palace

Liverpool-Leicester

Tottenham-Watford