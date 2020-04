Premier Conte: "Allo studio altre misure, figli in casa creano disagi a cui non eravamo pronti"

vedi letture

Tenere i bambini a casa non è pericoloso? Il Premier Giuseppe Conte da Milano, dove si trova in visita al governatore della Lombardia Fontana ed al sindaco Sala, ha risposto anche a questa domanda quest'oggi: “Abbiamo avuto 2 videoconferenze: con osservatorio per famiglie e con i parlamentari per le misure per l’infanzia. Stiamo studiando altre misure, ci rendiamo conto che avere figli in casa crea disagi a cui non eravamo pronti. Cercheremo di dare sostegno, affronteremo la questione anche in vista dell’estate”.