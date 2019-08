© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani l'Inghilterra. Poi serviranno altri venticinque giorni per sentire il gong del calciomercato italiano. Una lunga strada, una differenza netta che sta facendo storcere il naso a ben più di un addetto ai lavori, quella che separa la chiusura del mercato in Premier da quello della A, e relative serie minori annesse. Quello inglese, però, è un caso a parte, rispetto alle altre grandi leghe europee. Il 2 settembre, infatti, anche se alle 00:00 e non alle 20:00 come in Italia, chiuderà anche il mercato in Germania e Francia, lo stesso vale per la Spagna.